Así jugó Oliver Sonne en su primer partido con la Selección Peruana [VIDEO]

El debut de Jorge Fossati en la Selección Peruana acabó en un triunfo por 2-0 ante Nicaragua. El uruguayo de 71 años se mostró satisfecho por el accionar de sus dirigidos en el amistoso internacional desarrollado en Matute, aunque hizo una mención aparte, ya que este compromiso también quedará marcado por el estreno de Oliver Sonne con la casaquilla nacional después de varios intentos frustrados.

En octubre del 2023, Sonne fue convocado por primera vez por el entonces seleccionador Juan Reynoso. En esa oportunidad, no fue tomado en cuenta para los duelos ante Chile y Argentina, aunque no fueron los únicos compromisos en las Eliminatorias Sudamericanas que se quedó a puertas de ingresar a la cancha. Sin embargo, el jugador del Silkeborg IF de la Superliga Danesa mostró paciencia. Siempre confió que llegaría su momento.

Y esa oportunidad llegó en el inicio de la era de Jorge Fossati. Sonne fue convocado para la fecha FIFA de este mes. Tras algunos días de entrenamientos en la Videna, el rubio jugador nacido hace 23 años en Dinamarca se ganó la confianza del experimentado entrenador que decidió su ingreso en el segundo tiempo ante Nicaragua.

Sonne ovacionado en su ingreso

"Sonne, Sonne, Sonne", fueron los cánticos que se escucharon en las cuatro tribunas del estadio de Alianza Lima. Es así, que a los 14 minutos del segundo tiempo se llevó a cabo el ingreso del futbolista peruano-danés en medio de los aplausos y gritos de la hinchada nacional que contaba los minutos para ver en acción a una de las nuevas esperanzas de la bicolor.

Sonne ocupó el lugar de Miguel Trauco para cumplir la función de carrilero por la izquierda, una posición que ya jugó en el Silkeborg IF. Si bien Nicaragua no exigió al máximo a los dirigido por Fossati, Sonne lució un buen despliegue físico por su sector. Incluso a los 66 minutos se lució con un servicio de taco para Alexander Callens, que anotó un tanto que fue anulado por posición adelantada.

El jugador, que está cotizado en 1.20 millones de euros, no se amilanó ante una fuerte entrada por parte de un jugador de Nicaragua. Con cara de pocos amigos se plantó ante su rival. La acción no fue a más porque fue separado por sus compañeros. Mostró personalidad y dejó en claro que tiene cualidades para manejar el balón en el ida y vuelta.

"Lo que me gustó es que Sonne vino, jugó y demostró que tiene cualidades para jugar más”, fue el análisis de Fossati sobre Sonne, quien no defraudó en su debut. De este modo, fue el arranque del 'Vikingo' con la Selección Peruana.

Sonne se lució con una jugada de taco en un gol anulado a Alexander Callens. | Fuente: Movistar Deportes