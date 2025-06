Óscar Ibáñez pide "dejar tranquilo" a Christian Cueva: "Falta mucho para la convocatoria"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana, en los dos últimos partidos por las Eliminatorias Sudamericanas, ha carecido de un conductor. En ese sentido, muchos hinchas se preguntaron por qué no fue convocado Christian Cueva, quien estaba cumpliendo una buena labor en Cienciano.

Tras varias semanas de la última fecha doble, Óscar Ibáñez, técnico del Bicolor, habló sobre el momento de Aladino en su nuevo club, Emelec de Ecuador.

En entrevista con el diario El Comercio, pidió dejar tranquilo al volante para que vaya recuperando su mejor física y futbolística. Pero, no confirmó si estará en la próxima convocatoria para los cotejos contra Uruguay y Paraguay.

"A Christian hay que dejarlo tranquilo, que vaya buscando su mejor forma física y futbolística. Creo que ha dado un paso importante ahora al ir al extranjero. Lo queremos todos y él lo sabe, sabe que toda la selección lo quiere. Pero hay que dejarlo tranquilo que está evolucionando muy bien", indicó en un inicio.

"Para la convocatoria falta mucho, pero son todos jugadores de selecciones, jugadores que les das la camiseta y se meten en la cancha. Con ellos no hay problema. Pero, repito, hay que dejarlo en paz, que siga en esa progresión que está teniendo", complementó.

¿Por qué no convocó a Christian Cueva?

Por último, no quiso dar las razones por las cuales no lo convocó en la anterior fecha, argumentando que tendría que explicar también por qué no llamó a otros futbolistas.

"Yo te puedo decir por qué convoque a un jugador, pero no por qué no lo convoqué, sino que te tendría que explicar sobre 300 jugadores que tengo en el universo", finalizó.

