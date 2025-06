"Tú solo eres el progenitor, no eres padre": Pamela López le contesta con todo a Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López se mostró indignada —una vez más— con Christian Cueva. La empresaria de 37 años rechazó lo dicho por Henry Graus, abogado del futbolista, quien afirmó a los medios de prensa que su cliente ya depositó el dinero para sus tres menores hijos y que López ya cobró dicho monto correspondiente a la pensión de alimentos.

Al respecto, Pamela López calificó como “falsa” dicha afirmación del letrado y exhortó a los programas de espectáculos a no seguir “desinformando” al país difundiendo lo dicho por el abogado.

“Les pido a los programas que replican esa mentira que me muestren una prueba (que depositó la pensión a mis hijos). Estamos tratando con un staff de mitómanos, que todo el tiempo están mintiendo que dicen que yo recibí una pensión. A mi casa no llega un kilo de huevos, ni una mano de plátanos, ni nada”, sostuvo ante las cámaras de Amor y fuego.

Acto seguido, López le mandó un contundente mensaje a Cueva afirmando que no es padre y que “solo es el progenitor”. “Tú no conoces nada de mis hijos porque tú no los has criado. Tú solo eres el donante de mis hijos, el progenitor, mas no eres un padre”, expresó.

En ese sentido, criticó que Christian Cueva haya “lloriqueado” en programas de televisión “dejando ver que ama a sus hijos” algo que, de acuerdo con López, no sería verdad porque “no los visita”.

“Dice que quiere ver a mis hijos, pero no tiene un impedimento de hacerlo. Intercepta, causa terror a mis hijos, deja un buzo y luego desaparece hasta el día de hoy. Ahora, quiere tener un régimen de visitas cuando ya no vive aquí en Perú. Ese señor necesita terapia psicológica”, mencionó.

Pamela López denunció a Christian Cueva por violencia física y psicológica. | Fuente: Instagram

Pamela López minimiza celebración de Christian Cueva con Emelec

Pamela López minimizó el gesto de Christian Cueva de mostrar ante cámaras un tatuaje con la cara de su hija al momento de celebrar su primer gol con Emelec, de Ecuador. La animadora consideró que dichas acciones “no significan nada”.

“Lo del tatuaje me tiene sin cuidado porque no significa nada. Más allá de un tatuaje, un polo, una foto o un post. Más allá de eso, está los alimentos y la pensión justa para mis hijos que no se está dando. Yo solo tengo indignación”, afirmó.

En otro momento, reiteró que Christian Cueva no visita a sus hijos conociendo la casa donde viven. “No ha tenido visitas todo este tiempo. Mis hijos estudian acá en Lima ya hace más de dos años. Él conoce la casa. Tiene restricciones conmigo y orden de alejamiento. Un papá que ama a sus hijos busca la manera de visitarlos”, añadió.

En esa misma línea, reiteró que al exvolante de la selección peruana no se le prohibió estar con sus hijos. “Dejen de desinformar. A él no se le ha prohibido que vea a mis hijos. Nunca le he prohibido”, exclamó.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael. | Fuente: Instagram

Pamela López asegura que Christian Cueva "no acepta el divorcio"

Semanas atrás, Pamela López cuestionó a Christian Cueva por no cumplir económicamente, ni afectivamente, con sus tres pequeños hijos. Además, recalcó que ya quiere divorciarse del futbolista peruano, pero que este no acepta. También lo invitó a dialogar para conciliar y poder fumar juntos “la pipa de la paz”.

“Yo ya me quiero divorciar para poder hacer mi vida tranquila y en paz. (Falta) que él acepte el divorcio. Él se debe sentar a conciliar alimentos, régimen de visita y todo eso”, manifestó la también influencer en entrevista con América Espectáculos.

En ese sentido, López exhortó al padre de sus tres menores hijos a contactarse con ella o con su abogada Rosario Sasieta. “Nos sentamos y conciliamos. Fumamos la ‘pipa de la paz’ por nuestros tres menores hijos. La persona inteligente y sabia hace eso”, sostuvo.

De igual manera, le envió un contundente mensaje a Christian Cueva. “Te estoy invitando en todos los canales que por favor deseches tu orgullo por el bienestar de tus tres hijos”, señaló.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis