Emile Franco juega en Sporting Cristal . | Fuente: Twitter Alonso Paredes

Pedro Franco, padre de Emile Franco, usó su cuenta de Twitter para denunciar los distintos problemas que vivió su hijo durante su etapa de formación como jugador profesional.

"Él sufrió marginación y exclusión durante su formación.También vi mucho padre entrometido, jurando que tenía un Messi en potencia, que se entrometía en el juego y perjudicaba el desarrollo del muchacho", fue el tuit que posteó el padre del arquero de la Selección Peruana Sub 20 en respuesta a un post del periodisa deportivo Eddie Fleischman.

Además, contó que este problema ayudó a su hijo, actualmente en Sporting Cristal, a hacerse más fuerte en la adversidad y también señaló que conversó con los directivos para solucionar dicho inconveniente.

"Ese breve periodo que Emile fue marginado, lo ayudó a ser fuerte. Él nunca me dijo nada pero yo me di cuenta cuando iba a verlo entrenar. Hablé con los directivos e inmediatamente corrigieron la situación. No importa dónde fue", dijo sin especificar en qué club vivió eso.

De acuerdo. Eso, exactamente, lo vi durante la formación de Emile. Él sufrió marginación y exclusión durante su formación. También vi mucho padre entrometido, jurando que tenía un Messi en potencia, que se entrometía en el juego y perjudicaba el desarrollo del muchacho. — Pedro Franco (@ppfrancoc) 28 de enero de 2019