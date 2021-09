Paolo Guerrero fue amonestado contra Venezuela y no jugará en Brasil | Fuente: EFE | Fotógrafo: Martín Mejía POOL

Ricardo Gareca decidió realizar un solo cambio en el once de la Selección Peruana para el partido ante Venezuela y esta fue la inclusión de Gianluca Lapadula en lugar de Paolo Guerrero.

El 'Bambino' quedó fuera del encuentro contra Uruguay por acumulación de tarjetas amarillas y cumpliendo ya su sanción volvió a ser inicialista. No obstante, Ricardo Gareca confesó que en su plan estaba que Paolo Guerrero sea el que vaya desde el arranque en el ataque de la 'bicolor'.

“Paolo hoy iba a jugar, pero no se sentía bien. Viene estando mucho tiempo… si bien ya está en su equipo teniendo minutos, viene de estar bastante tiempo inactivo, luchando para recuperarse. Ya está totalmente recuperado, pero él mismo en una charla que tuve me dijo que no se sentía como para estar de arranque. Se sentía mucho más cómodo ingresando en el segundo tiempo. Eso es un poco lo que en realidad pasó, pero estaba en los planes que él pudiera arrancar de entrada”, detalló Ricardo Gareca en conferencia de prensa tras el partido.





Paolo Guerrero no juega ante Brasil

Tras obtener su primer triunfo de local en las Eliminatorias Qatar 2022, la Selección Peruana viajará a Recife para medirse a Brasil. Si Ricardo Gareca pensaba considerar a Paolo Guerrero en el cuadro titular, esto no podrá ser así, pues el 'Depredador' vio la amarilla ante Venezuela y quedó suspendido.

Las opciones frente al 'Scratch' en ataque son ahora mismo Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz, pero afirmó que evalúa añadir un jugador para el cotejo.

"Estamos evaluando la posibilidad (convocar a alguien en lugar de Paolo Guerrero). Cualquier decisión que tomemos, lo haremos saber rápidamente”, dijo.

Paolo Guerrero vio la amarilla y quedó suspendido para el partido ante Brasil | Fuente: EFE





