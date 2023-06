Juan Reynoso defiende convocatoria de Paolo Guerrero para amistosos de Perú: "Para mí, no es un error"

Paolo Guerrero es la gran novedad de la convocatoria de Juan Reynoso de cara a los amistosos internacionales que sostendrá la Selección Peruana ante Corea del Sur y Japón, a realizarse el 16 y 20 de junio en Asia, respectivamente.

En conferencia de prensa, el DT Reynoso indicó que Guerrero, de 39 años, ha trabajado para llegar en un buen momento físico.

"Paolo no necesita cambio de presentación. La ha peleado varios meses tratando de ponerse bien. Mi ilusión es que algún momento juguemos con dos ‘9′. Esa es mi visión", señaló.

Asimismo, dio a conocer cómo fue la conversación con el atacante de Racing Club en Argentina. “Con Paolo fue una conversación futbolera. Él tiene claro que quiere estar en la Selección. Él viene a competir y recuperar el tiempo perdido. Seguro va a volver ser el capitán y referente. Me dio gusto verlo después de años, y verlo bien. Se le ve pleno y contento”, agregó.

Defiende convocatoria de Paolo Guerrero

"Esto es fútbol. Entiendo que el fútbol es de momentos y es presente. No pienso que la fecha de nacimiento marca una fecha de caducidad. Lo hablaremos en unos meses. De repente, Paolo inicia la Eliminatoria y hace goles, y hablaremos de tu comentario como una anécdota. Lo del recambio generacional lo pongo en signo de interrogación porque algunos países siguen respetando la jerarquía de sus jugadores mayores, no solo en Sudamérica, sino en Europa. Para mí, no es un error. Es una ilusión que vuelva a estar, que pueda competir. El tiempo dirá si la calificación es error o acierto", fue la respuesta de Reynoso ante la interrogante sobre la presencia de Guerrero en su lista de convocados.

Lista de convocados de Juan Reynoso:

Arqueros: Pedro Gallese, José Carvallo, Carlos Cáceda.

Defensas: Luis Advíncula, Jhilmar Lora, Anderson Santamaría, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Luis Abram, Alexander Callens, Marcos López, Miguel Trauco.

Volantes: Pedro Aquino, Sergio Peña, Jesús Castillo, Wilder Cartagena, Edison Flores, Andy Polo, Yoshimar Yotún, Christopher Gonzales, Christian Cueva.

Delanteros: Paolo Guerrero, Bryan Reyna, Gianluca Lapadula, Alex Valera.

