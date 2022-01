Juan Carlos Oblitas | Fuente: FPF

El último 1 de enero, Paolo Guerrero celebró su fiesta de cumpleaños con decenas de invitados en las afueras de Lima y el hecho desató la polémica en medio del rebrote de contagios de Covid-19. Por su parte, Juan Carlos Oblitas, actual Director Deportivo de la FPF, dio sus impresiones al respecto.

"Yo particularmente no hubiera hecho la fiesta. Estoy totalmente de acuerdo con Ricardo Gareca, pero ahí viene esa línea que no tenemos que cruzar, la línea de la irresponsabilidad. Yo me cuido y cuido a los demás", indicó el exfutbolista y entrenador en diálogo con DirecTV Sports.

Asimismo, también se refirió a la posibilidad de que se haya criticado más el caso de Paolo Guerrero que el de otras fiestas que se normalizaron durante la pandemia: "Yo no quiero entrar a tocar específicamente el tema de Paolo Guerrero. Por qué el tema de Paolo, si bien es cierto no estoy de acuerdo con ese tipo de reuniones, pero fue mucho más lindo para mucha gente opinar sobre lo de Paolo Guerrero, que opinar sobre la cantidad inmensa de fiestas que hubo por todo lado, porque es Paolo Guerrero".

Como se recuerda, Paolo Guerrero viene haciendo rehabilitación en la Videna y todavía no se ha referido respecto a la fiesta que organizó para celebrar sus 38 años.

NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.