El técnico de la Selección Peruana habló sobre la polémica entorno a Paolo Guerrero. | Fuente: Composición - AFP - Sport Club Internacional

El entrenador Ricardo Gareca se pronunció sobre la polémica entorno a la ausencia de Paolo Guerrero en los amistosos FIFA, pues el delantero jugará la Copa Brasil con su club, Internacional. El técnico argentina explicó sus declaraciones cuando dio la lista de los convocados a la Selección Peruana.

"El tema de Paolo Guerrero no me generó ninguna molestia. Se habló mucho y se pudo interpretar algunas declaraciones mías pero no, nosotros jamás nos permitiríamos molestarnos con algún muchacho porque lo único que queremos de ellos es sacar lo mejor", dijo el 'Tigre'.

Asimismo, aseguró que su comando técnico busca ayudar a los futbolistas. "Nosotros estamos para ayudar y colaborar con los muchachos en todo. Lo que menos queremos es perjudicarlos. Sí queremos que se defienda la Selección Nacional sino en qué lugar la situamos", aseguró Gareca.

El técnico argentino también dijo su objetivo es que la bicolor sea la prioridad de todos. "Yo la quiero situar en el primer lugar (a la Selección), quiero que todos la consideremos como la prioridad pero eso no significa que no colaboremos ante un pedido del jugador. Pero no podemos acceder a los requerimientos de todos", añadió.

Finalmente, Ricardo Gareca explicó que se malinterpretaron sus palabras. "Nosotros estamos para ayudarlos y colaborar con ellos. En un momento de la declaración, ustedes o sus colegas me hicieron una pregunta. Yo contesté y dije que habría una consecuencia porque siempre la hay. Ustedes lo tomaron como algo negativo, pero no tiene nada que ver con un tono amenazante. En ningún punto de vista queríamos amenazar a los muchachos", afirmó el técnico de la Selección Peruana.