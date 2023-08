Paolo Guerrero: presidente de LDU habló sobre la situación actual del 'Depredador' y su posible convocatoria a la Selección

22 Aug 2023 - 01:05

Destacó que tener un jugador de jerarquía como Paolo Guerrero le da un plus al equipo de LDU. "Pasado mañana tenemos un partido con un rival que nos hemos enfrentado en varias ocasiones, Sao Paulo de Brasil. Es un rival de mucho respeto, nos ha ido bien en el estadio Rodrigo Paz Delgado y siento que no va a ser la diferencia en esta ocasión. Tenemos jugadores de jerarquía, pero sobre todo el que más presencia y realce tiene es Paolo, tenerlo nos hace entrar a los partidos con un plus", resaltó.