Paolo Guerrero ha jugado 91 partidos con la Selección Mayor Peruana. | Fuente: AFP

Las novedades del caso de Paolo Guerrero con el Swissotel no han remecido la FPF. Antonio García Pye, gerente de selecciones del máximo ente del fútbol peruano, señaló en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias que en La Videna no han hablado sobre las revelaciones del asunto del delantero peruano que se han dado a conocer en los últimos días.

"No hemos conversado nada específico al respecto, es un tema que Paolo Guerrero está manejando con su abogado y no hay nada de qué hablar. Sé que la Fiscalía está citando a las personas para ampliar declaraciones, pero no puedo dar alcances sobre ese tema más allá de lo que ya se conoce públicamente", dijo.

Asimismo, Antonio García Pye señaló que de momento se desconoce quién se quedará a cargo de la Selección Peruana con miras a los Panamericanos cuando Nolberto Solano vaya a la Copa América.

"Nolberto Solano viajará a la Copa América durante todo el proceso, supongo que le dejará determinados trabajos a los futbolista con los que piensa contar. No nos ha avisado quién se quedará con ellos, pero primeros tendrá que reducir el número de jugadores", finalizó.