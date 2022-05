Paolo Guerrero goleador histórico de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

Lo que más quiere es volver a jugar al fútbol. Así se siente el delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, que lleva más de 215 días sin jugar oficialmente debido que aún se encuentra en la etapa de recuperación debido a una serie lesión al ligamento cruzado de su rodilla derecha.

En entrevista con la FIFA, Guerrero admitió quehoy por hoy se siente "incapacitado" debido que su vida es el fútbol. "Tengo fuerza para pasar por este proceso porque el fútbol es mi pasión. Es mi vida. Si yo no juego al fútbol me siento muerto. Me siento… incapacitado. No sé. No sé cómo explicar lo que significa. Es mi vida y es imposible dejarlo", señaló el delantero de 38 años.

"Pasé por muchos problemas, sobre todo pro esta bendita lesión", agregó el exjugador de Inter de Porto Alegre en plena terapia en Phoenix, Estados Unidos, donde realiza la última etapa de su recuperación.

El amor de Guerrero por sus padres

Guerrero, además, señaló que una de las razones de su deseada vuelta al fútbol es por el amor de sus padres, quienes son los que más festejan sus goles. "Cuando hago goles soy el tipo más feliz del mundo. Mis papás son felices cuando me ven haciendo goles. Es una satisfacción para ellos. Estar a mi nivel me divierte, me hace feliz”, dijo.

Finalmente, el goleador histórico de la Selección Peruana espera recuperarse lo más pronto posible. “Pero por ahora no: ahora me estoy recuperando para volver fuerte, lo mejor posible. Para volver a jugar a mi nivel”, culminó.







