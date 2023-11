¡Llegó el Capitán! Paolo Guerrero arribó a nuestro país para unirse a los trabajos de la Selección Peruana

¡Ya está entre nosotros! El delantero nacional Paolo Guerrero arribó la tarde de este lunes a Lima para unirse a los trabajos de la Selección Peruana con miras a los encuentros contra Bolivia y Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas.

Al promediar las 5 de la tarde, el atacante de LDU de Quito pisó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez junto a su padre y fue recibido por una comitiva de la Bicolor para llevarlo a la concentración del equipo.

Algunos hinchas que llegaron hasta el lugar le enviaron algunos mensajes al capitán de la Bicolor. Algunos, incluso, le pidieron que regrese a Alianza Lima.

Paolo Guerrero y su buen momento

El delantero de la Selección Peruana viene atravesando uno de los mejores momentos en su carrera. El futbolista acaba de coronarse campeón de la Copa Sudamericana con LDU y ya empezó a anotar goles en la liga local.

"Tres meses, cuatro meses que estoy aquí. He vivido momento increíble. Desde el primer momento que llegué aquí a Liga había un propósito, había un objetivo que era ganar la Sudamericana", indicó Paolo Guerrero tras coronarse campeón.

"Cuando rescindo con Racing, me pega una llamada el profe Zubeldía y me dice 'te necesito aquí, porque contigo vamos a ganar la Sudamericana'. Y eso fue lo que me movió, lo que me hizo tomar la decisión de venir a Liga. Creo que fue muy importante esa llamada y hoy día estamos celebrando ese campeonato", complementó el delantero.

Selección Peruana dio a conocer su lista de convocados

Por otro lado, este lunes, la Selección Peruana dio a conocer la lista de convocados para los encuentros ante Bolivia y Venezuela. Las novedades de Juan Reynoso son las presencias del arquero Diego Romero, de los volantes Alexis Arias y Walter Tandazo, y del delantero Matías Succar.

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (FBC Melgar), Alejandro Duarte (Sporting Cristal) y Diego Romero (Universitario).

Defensas: Luis Advíncula (Boca Juniors), Aldo Corzo (Universitario), Miguel Trauco (San Jose Earthquakes), Marcos López (Feyenoord), Miguel Araujo (Portland Timbers), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United), Oliver Sonne (Silkeborg IF).

Volantes: Pedro Aquino (Santos Laguna), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Wilder Cartagena (Orlando City), Sergio Peña (Malmö FF), Renato Tapia (Celta), Piero Quispe (Universitario), Alexis Arias (Melgar) y Walter Tandazo (Melgar).

Delanteros: Andy Polo (Universitario), Bryan Reyna (Alianza Lima), Joao Grimaldo (Sporting Cristal), André Carrillo (Al Qadisiya), Paolo Guerrero (LDU Quito), Gianluca Lapadula (Cagliari). y Santiago Ormeño, Matías Succar (Mannucci) y Edison Flores (Universitario).

