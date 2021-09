Pedro Gallese fue capitán de la Selección Peruana | Fuente: @SelecciónPerú

Pedro Gallese, arquero de la Selección Peruana, salió en defensa de su compañero Anderson Santamaría, quien tuvo una mala noche en el duelo entre Perú y Brasil por la jornada 10 de las Eliminatorias Qatar 2022.

"Anderson (Santamaría) es un gran jugador, un gran central, por ahí tuvo el error... no sé si tuvo el error porque le hacen una falta, entonces no sé si fue error de Santa. La idea era salir jugando, no arriesgar mucho. Tiene todo el apoyo del grupo, el grupo confia en él y el comando técnico también", señaló Pedro Gallese al término del partido.

Sobre la falta de Neymar a Santamaría comentó: "De lo que vi en la cancha, me pareció falta. Todavía no he visto el video, por algo está el VAR. Respetamos eso, pero ya queda en los que se encargan de eso"

La autocrítica también llegó: "Sí, tuvimos dos errores, que frente a un equipo como Brasil no podemos tener porque queda el balón y la mete. Tuvimos que estar un poco más concentrados, haciendo nuestro juego, ser un poco más solidos, pero esto va a quedar en nosotros, sabemos que tenemos que mejorar", indicó.







Anderson Santamaria sufre una falta de Neymar en la previa del primer gol de Brasil | Fuente: AFP | Fotógrafo: NELSON ALMEIDA

Gallese ya piensa en la próxima fecha de Eliminatorias

En esta jornada triple, Perú sacó cuatro puntos de nueve. "La idea era irnos con más puntos de lo que tenemos ahora. Sabíamos que iba a ser difícil, pero todavía quedan puntos en juego. No vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir dándolo todo para clasificar".

"Las últimas tres fechas tuvimos resultados importantes, por ahi se nos escapó Uruguay en casa con el empate, pero tuvimos puntos importantes. Hoy no fue nuestro mejor partido. Somos conscientes de eso, pero el grupo como siempre está bastante unido. Hoy en el camerin está un poco dolido pero tenemos con fe que levantarnos".

De la próxima jornada triple ante Chile, Bolivia y Argentina. "Se nos vienen tres fechas mucho más importantes para nosotros y tenemos que tomar los más puntos posibles".

La clasificación a Qatar 2022 aún se puede lograr. "Sí (se puede soñar). Nosotros tenemos el sueño de ir al Mundial. El grupo es lo que quiere. no va a bajar los brazos. Estamos todavia en la pelea y esta fecha triple va a ser importante para nosotros".

