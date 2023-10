Martín Liberman arremete contra Pedro Gallese: "No es nadie para tomar algo que no le pertenece y romperlo"

La Selección Peruana perdió ante Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas. La principal figura del partido fue Lionel Messi, quien anotó dos goles y se convirtió en el futbolista con más anotaciones en la historia de las clasificatorias.

Sin embargo, un peruano también fue noticia tras el encuentro. Y es que Pedro Gallese fue captado lanzado el celular de un hincha que ingresó al campo de juego, acción que fue aplaudido por unos y criticados por otros. En este último grupo se encuentra el periodista Martín Liberman, quien no tuvo reparos en decir que el arquero nacional no es "nadie para tomar algo que no le pertenece y romperlo".

Muy mal Gallese! En todo caso el equipo debe devolverle la ilusión a la gente. Con qué derecho le sustrajo el celular al hincha? Lo despojo de sus pertenencias. Inadmisible. Debe disculparse YA y reponerle un celular. El hincha no es el culpable, Pedro. https://t.co/qsHVyuVjxs — Martin Liberman (@libermanmartin) October 18, 2023

Martín Liberman y su fuerte crítica hacia Pedro Gallese

El arquero de la Selección Peruana se volvió tendencia tras el partido contra Argentina luego que fuera captado lanzando el celular de un hincha.

Esta acción fue criticada por el periodista deportivo argentino, quien indicó en su cuenta de X (ex Twitter) que el portero no tiene derecho a sustraerle el celular al hincha peruano.

"Muy mal (Pedro) Gallese. En todo caso, el equipo debe devolverle la ilusión a la gente. ¿Con qué derecho le sustrajo el celular al hincha? Lo despojó de sus pertenencias. Inadmisible. Debe disculparse ya y reponerle el celular. El hincha no es el culpable, Pedro", afirmó Martín Liberman.

Pero su reacción no quedó en ese mensaje. Por la noche, habló en Al estilo Juliana y volvió a reafirmar su postura.

"Me pareció verdaderamente lamentable la actitud del capitán peruano, lamentable, condenable, señalable", indicó en un primer instante.

"Me pareció realmente lamentable, no tiene justificativo alguno. (Pedro) Gallese tiene que llamar a ese chico, pedirle disculpas, llamar a conferencia de prensa y decir cuán avergonzado está, además de comprarle un teléfono celular. Gallese no es nadie para tomar algo que no le pertenece y romperlo. No es nadie. Y el pueblo peruano debería estar enojado con su capitán porque Gallese, lo que está haciendo, es reflejar su frustración acusando a un niño. Es realmente inconcebible lo que sucedió. A mí me dio mucha vergüenza escuchar en Perú justificando la actitud del arquero. Lo que hay que hacer es condenarlo y pedir disculpas", complementó.

Pedro Gallese explicó su reacción contra hincha peruano

Tras el encuentro, el arquero nacional explicó por qué le quitó el celular al hincha que ingreso al campo de juego para pedirle una foto a Lionel Messi.

En un principio, dijo que lo hizo porque la acción puede generar una fuerte sanción contra el Estadio Nacional y que sintió que le estaban faltando el respeto a los colores patrios.

"Se dejaron llevar por la alegría de ver al mejor del mundo y no saben que nos pueden perjudicar. Pueden cerrar al estadio y pueden perjudicar a los verdaderos hinchas", señaló el arquero de Orlando City en el aeropuerto.

"Mi reacción fue porque sentí porque faltaron el respeto más a los colores de nuestro país", complementó.

