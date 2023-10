Alex Valera rompió su silencio sobre Selección Peruana: "No me sorprendió no ser convocado"

Alex Valera se pronunció sobre su ausencia en la Selección Peruana para los duelos ante Chile y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. El delantero de 27 años aseguró que trabajará para volver a ser convocado por el seleccionador Juan Reynoso.

"La verdad, no me sorprendió no ser convocado. Creo que las oportunidades en la selección peruana están, el profesor Juan Reynoso siempre me ha dado la oportunidad, ha confiado en mí y, bueno, voy a esperar la próxima convocatoria, pero también va a depender del buen momento en que esté, porque eso le gusta al profe", señaló el delantero de Universitario de Deportes.

A continuación, Valera le deseó suerte al cuerpo técnico de la bicolor y a los jugadores, que entrenan desde la semana pasada en las instalaciones en la Videna.

"Juan Reynoso no ha hablado conmigo, ahorita debe estar concentrado en los partidos y, bueno, desearle suerte nada más", añadió para ATV.

Valera en Eliminatorias

Alex Valera, que atraviesa una sequía goleadora en Universitario, no tuvo minutos en el empate en Paraguay, mientras que en la derrota ante Brasil llegó a ingresar en el tiempo adicional por Miguel Trauco.

𝗘𝗹 𝗯𝘂𝗲𝗻 𝗮́𝗻𝗶𝗺𝗼 𝗻𝘂𝗻𝗰𝗮 𝗳𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮 😏



Día 5️⃣ de entrenamientos de #LaBicolor 🇵🇪#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/dk5TBCAXSv — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 8, 2023

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

La vuelta de Perú en las Eliminatorias será de visitante ante Chile. La cita está pactada para el jueves 12 de octubre, a partir de las 8:00 p. m. (hora peruana), en el estadio Monumental David Arellano, en Santiago.

El último enfrentamiento entre ambos países se dio en Lima durante el 2021 por el proceso clasificatorio a Qatar 2022 y donde Perú se impuso 2-0 con los goles de Sergio Peña y Christian Cueva.

Cinco días después, el martes 17 de octubre, la bicolor medirá fuerzas ante el campeón del mundo, Argentina, quien sigue contando con Lionel Messi. Dicho compromiso será el segundo de los dirigidos por Reynoso en condición de local.

