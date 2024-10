"Aquí estamos todos para dar la cara hasta el final": Oblitas se pronuncia sobre continuidad de Jorge Fossati

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En lo que va de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, Perú marcha en el penúltimo lugar. Solamente tiene 6 puntos producto de una victoria y tres empates.

Pese a que el momento no es bueno de la Selección Peruana en diez jornadas de las Eliminatorias, en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confían en el trabajo de Jorge Fossati. Así lo indicó Juan Carlos Oblitas, director de selecciones en la tienda nacional.

"Eso ni se discute. Nosotros no somos gente que cambie de opinión de un día para otro. Si me dicen que yo me tengo que ir mañana y que con eso clasificamos, me voy. Es así esto", fue lo que sostuvo el popular 'Ciego', a ATV, en relación a Fossati.

Perú y el presente con Jorge Fossati al mando

Luego, el también exjugador de la bicolor, con pasado en Universitario y Sporting Cristal, dio cuenta de que la mente ahora está puesta en la fecha doble del mes de noviembre.

"Seamos conscientes de que aquí estamos todos para dar la cara hasta el final. Si bien es cierto todos sentimos la derrota, toca pensar en el siguiente partido", dijo.

Posteriormente, el directivo comentó lo que tiene que buscar el Perú de Jorge Fossati para intentar su pase al Mundial 2026, el cual se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

"La idea es que ganemos los partidos de local. Si no lo ganamos, es poco probable que peleemos para el repechaje. Por ahí robar puntos (de visita). Desde mi punto de vista, no hay margen de error cuando juguemos de locales", agregó.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs. Chile por fecha 11 de las Eliminatorias 2026?

El partido Perú vs. Chile se disputará el viernes 15 de noviembre y el Estadio Nacional sería el coloso que albergue este trascendental compromiso. El recinto tiene capacidad para 43.086 espectadores.

Hay que indicar que, de acuerdo a información de RPP, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) planea que el Perú vs Chile se juegue en el Estadio Nacional, pero aún no llega a un acuerdo con el IPD.

