Perú hizo un alto a la ilusión: las claves de la dura derrota ante Brasil [OPINIÓN]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana fue en busca de la hazaña en el Estadio Mané Garrincha en Brasilia; pero, pese que la 'Canarinha' no atraviesa su mejor versión, supo aprovechar sus mejores oportunidades para sellar un contundente 4-0. Este resultado golpea el ego, la ilusión y la efervescencia de los dirigidos por Jorge Fossati, que llegaban convencidos a tierras brasileñas para conseguir al menos un empate. Y es que la idea era repetir la actuación ante Uruguay en el Estadio Nacional, donde se cristalizó el primer triunfo en las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, Perú no reeditó el desempeño contra la 'Celeste' y experimentó un retroceso en su juego. Y este factor en contra se paga caro en partidos de la magnitud de las Eliminatorias, certamen en donde las diez selecciones de Sudamérica tienen la obligación de no sufrir un traspié de cara a la clasificación al Mundial 2026.

Perú se quedó con 6 puntos en las Eliminatorias y ahora tendrá que enfocarse en la siguiente fecha doble. El 15 de noviembre tendrá que medirse ante Chile, de local; partido que Pedro Gallese y Bryan Reyna no podrán jugar por sanción. Mientras que, cuatro días después, jugará contra Argentina en Buenos Aires.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Alex Valera desencajado tras lesionarse en el calentamiento del Perú vs Brasil. | Fuente: AFP

1. La lesión de Alex Valera y el desconcierto peruano

Una baja de último minuto siempre duele y más en la Selección Peruana, en la cual no abundan los delanteros que reúnen las características que busca Jorge Fossati para su sistema de juego. Alex Valera se lesionó en el calentamiento previo al pitazo inicial. Esta desafortunada acción no pasó desapercibida entre los jugadores de la ‘Bicolor’, que evidenciaron su desconcierto por la ausencia del delantero de Universitario desde el vamos.

Además, esta baja trastocó los planes del exentrenador del cuadro crema, que decidió por un delantero rápido y no por un '9' de área, ya que apostó por Bryan Reyna, que hizo un discreto partido. El atacante de Belgrano de Argentina no causó peligro en la zona defensiva de Brasil, que lo controló con eficacia. Una baja actuación que hizo extrañar a Valera; que, pese no anotar ante Uruguay, presionó durante todo el partido a los jugadores 'charrúas', principalmente a los defensas. Un trabajo sacrificado, que significaba la primera piedra en el pressing peruano.

Penal por la mano de Carlos Zambrano en el área. | Fuente: Movistar Deportes

2. El primer penal cometido por Carlos Zambrano

La derrota ante Brasil fue una suma de errores, que se desencadenó por el primer penal que cometió Carlos Zambrano. El 'León' llegaba a este partido tras ser el mejor jugador en el triunfazo ante Uruguay, pero esta vez fue el protagonista de la primera fisura de la defensa peruana que, hasta esa acción no había pasado apuros. Es más, había controlado todas las intenciones de gol de la 'Canarinha', que estaba lejos de exigir a Pedro Gallese.

Previo a la mano en el área, Zambrano lucía imperial e imponía su jerarquía ante los dirigidos por Dorival Júnior. Sin embargo, tras la disputa con Igor Jesus en el minuto 33, el central de Alianza Lima no fue el mismo. De ahí en adelante se pasó de revoluciones y dejó de ser el baluarte que tanto necesitaba Perú en esos minutos claves. Este fue un punto de quiebre, que a la postre inclinó la balanza a favor de Brasil, que se hizo más fuerte en este contexto del compromiso.

Así fue el golazo de Brasil convertido por Andreas Pereira. | Fuente: Sport TV

3. Perú, falta de reacción e inoperante en ataque

Cuando Brasil abrió el marcador a través de Raphinha, de Barcelona, se ratificó la peor dolencia de la Selección Peruana, ya que es inoperante en su línea de ataque. Con el 1-0 en contra, la ‘Bicolor’ apostó por avanzar metros de cara al campo brasileño, pero su objetivo quedó solo en intento. Pasaban los minutos y la realidad estaba más latente que nunca. Cero ataques, cero aproximaciones. Y es que hoy en día no se cuenta con un futbolista que genere desequilibrio en arco contrario y así es imposible tentar por un buen resultado de visitante.

Contra Uruguay, Jorge Fossati utilizó una estrategia defensiva a ultranza y una actitud colectiva de no dejar jugar al rival, pero ya con el marcador en contra ante Brasil, el libreto tenía que cambiar. Y en esa línea, el DT uruguayo de 71 años no contó con un plan B para evitar la goleada de escándalo, ni tampoco un replanteo en su permanente sistema de juego 3-5-2.

Con Edison Flores como '9', que significó un nuevo experimentó de Fossati, la 'Bicolor' fracasó en su intento de descontar en el marcador ante la Brasil más terrenal de los últimos 40 años. De este modo, Perú junto a Paraguay son los únicos países que no han podido anotar de visita en esta edición de las Eliminatorias. Un importante dato de cara a la ansiada clasificación al Mundial 2026.

EN VIVO | Tabla de Posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026