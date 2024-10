Arquero de Uruguay reveló el por qué de su tibia reacción en el gol de Miguel Araujo [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En un Estadio Nacional repleto de hinchas, la Selección Peruana alcanzó su primer triunfo en las Eliminatorias Sudamericanas, un agónico 1-0 sobre Uruguay con un cabezazo de Miguel Araujo en el minuto 88 que la sacó del último puesto de la clasificación.

Sobre el final, cuando todo hacía indicar que el encuentro se iba sin goles, Piero Quispe sirvió desde el sector derecho y el central Araujo dejó sin opciones al arquero Sergio Rochet con un cabezazo.



Rochet, de Internacional, se mostró sorprendido por el tanto de Araujo, pero posteriormente explicó de su tibia reacción en la recta final del compromiso.

"Fue una jugada que en el principio del córner no puedo salir a cortar, tenía justo una cortina ahí adelante. Después, en la segunda jugada creo que el jugador centra bien la pelota y no me dio para salir. Tuve que volverme a posicionar", señaló.

Rochet, además, apuntó que el cabezazo llegó con gran potencia a su posición. "Después fue un tema de reacción, creo que cabeceó ahí a boca de jarro. Si hubiera cabeceado un poco más lejos, me daba tiempo para tocar la pelota. Intenté sacarla y dio en el palo", agregó.

¿Qué piensa de Perú?

Rochet también reconoció que Uruguay sufrió por el juego aéreo de Perú, que desde este año es dirigido por el uruguayo Jorge Fossati.

"Sabíamos que una de las fortalezas de Perú era la pelota quieta. Nos tocó sufrir eso, pero nada, corregir y saber que el próximo partido tenemos que volver a ganar", culminó.

El gol de Perú ante Uruguay. | Fuente: TyC Sports

¿Cuándo juegan Perú vs Brasil en vivo por la fecha 10 de las Eliminatorias 2026?

El partido de Perú frente a la 'Canarinha' -que le ganó a Chile fuera de casa- está programado para el martes 15 de este mes de octubre. A partir de las 7:45 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Perú vs Brasil en vivo por TV y streaming?

El partido de Perú contra Brasil será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Movistar Deportes y Latina. También lo sigues en Movistar Play, al igual que en el Audioplayer de RPP.

