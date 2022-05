Pedro Gallese ya tiene en mente el repechaje con la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Pedro Gallese es uno de los fijos de Perú para el repechaje, rumbo a Qatar 2022, ante el ganador del duelo entre Emiratos Árabes y Australia. Para Ricardo Gareca, el 'Pulpo' es más que titular.

El partido de repechaje de la Selección Peruana está pactado para dentro de poco más de un mes (13 de junio) y Pedro Gallese lo tiene en la mira. En conversación con Ovación, el arquero del Orlando City de la MLS habló de sus expectativas para este clave encuentro hacia el Mundial Qatar 2022.

"Vamos a tener un amistoso previo ante Nueva Zelanda que ya estaba planificado. Todos vamos a llegar a la mejor manera al partido y tengo confianza en que vamos a ganar", sostuvo el guardameta de Perú.

La Selección Peruana y el repechaje para Pedro Gallese

Pedro Gallese va por su segundo Mundial con la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Además, el también exguardameta de Alianza Lima y Tiburones Rojos del Veracruz fue consultado sobre la posibilidad que el 'Tigre' Gareca se quede en el 'equipo de todos'.

"La verdad que sería muy lindo que se dé otro eliminatoria con este comando técnico. Espero se queden porque nos han enseñado mucho", remarcó el portero.

Asimismo, Pedro Gallese remarcó que, tras Rusia 2018, creyó que "todos pensábamos que ibamos a estar en mejores ligas, aunque esto no se dio. Ojalá que si llegamos otra vez (ahora a Qatar 2022), vean al Perú de una manera diferente".

Por último, dio cuenta sobre su futuro en el Orlando City de la liga norteamericana. "Tengo contrato hasta diciembre y me han ofrecido para renovar. Sin embargo, no me quiero apurar", remarcó.

Hay que tener en cuenta que su conjunto marcha en el cuarto lugar (17 puntos) de la Conferencia Este tras 11 jornadas. El fin de semana último cayeron 4-1 a manos del Montreal.

