Gregorio Pérez: "Alex Valera es ahora el mejor '9' que tiene el Perú, no tiene techo" | Fuente: Universitario

Alex Valera atraviesa por un gran momento en Universitario de Deportes, que con la importancia de los goles del ‘20’ volvió a insertarse en la pelea por la Liga 1 Betsson, donde el delantero es actualmente el máximo artillero.

Desde su llegada a la ‘U’ registra ya 22 goles, siendo una de las etapas donde destacó más cuando el uruguayo Gregorio Pérez estuvo al mando. El extécnico merengue conversó con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias, donde destacó el rendimiento del delantero.

"Desde que conocí a Alex Valera ha tenido un ascenso constante. Ha progresado muchísimo y creo que no tiene techo. Es ahora el mejor ‘9’ que tiene Perú", dijo Pérez.

Alex Valera forma parte de la Selección Peruana y el presente lo ubica entre uno de los posibles convocados para el repechaje del Mundial Qatar 2022. Para Gregorio Pérez, está en posibilidades de competir por un puesto en el equipo con Gianluca Lapadula.

"No sé si Alex Valera está después o igual que Gianluca Lapadula. Valera un ‘9’ que no tiene techo, es un jugador que si sale a otro mercado va a tener mayor repercusión, sin desmerecer a Universitario ni al fútbol peruano”, mencionó el uruguayo.

"Valera puede jugar en el fútbol argentino, mexicano o europeo. No desmerezco el fútbol de Perú, pero si tuviera que pegar un salto al exterior, seguramente tendría mayor reconocimiento que el que tiene hoy", añadió.





¿Gregorio Pérez volverá a Universitario?

Tras someterse a una intervención quirúrgica, Gregorio Pérez tuvo que dejar el cargo de entrenador de Universitario antes de debutar en la temporada. El DT resaltó que se encuentra mejor de salud, aunque no recibió llamada alguna desde el conjunto merengue.

"No me buscaron de Universitario de Deportes para ocupar algún otro cargo. He recibido algunos llamados de otros mercados incluso para dirigir como Colombia, pero no puedo hacerlo porque estoy en recuperación, estoy enfocado en eso”, señaló.

Álvaro Gutiérrez remplazó a Gregorio Pérez en la ‘U’, sobre quien se refirió ‘Goyo’ tras darse su salida al caer en el Clásico frente a Alianza Lima.

"Vi el clásico ante Alianza Lima y creo que Universitario lo perdió bien. Pero más allá de eso, no voy a opinar sobre si estuvo bien o mal la salida de Álvaro Gutiérrez. No me corresponde", apuntó Pérez.

"Es difícil que yo me pueda separar el fútbol. El tiempo que he tenido de para por los cuidados, igual he seguido al fútbol peruano y lo que pasa en el día a día", añadió.





