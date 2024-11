Jorge Fossati dejó contundente mensaje sobre su continuidad en Selección Peruana: "Yo no me juego nada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Fossati, entrenador de la Selección Peruana, habló este lunes en conferencia de prensa en la Videna a un día del choque contra Argentina, en Buenos Aires, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. Entre las preguntas que respondió se refirió a su continuidad en la bicolor.

Y es que la actualidad de la bicolor no es de las mejores. Pese que matématicamente aún cuenta con chances de clasificar, el sueño rumbo al Mundial 2026 está más lejos que nunca después del empate ante Chile en Lima.

"No me juego nada. Y si me juego, yo no lo siento así. Formo parte de un grupo de personas que trabajamos tratando de hacer lo mejor para la selección y creo que aparte en ese sentido, ya lo he dicho, nosotros estamos más que satisfechos con la respuesta de los jugadores. Hemos atravesado por distintas dificultades que siempre hemos tratado de solucionar", señaló.

"Hoy por hoy, lo que me interesa del partido de mañana es cómo juegue Perú y que le vaya bien a Perú. Esa mentalidad que si mañana me sacan, es un problema de ustedes (periodistas), el mío no. Tengo muchísimos años en esto del fútbol y conozco bien mi profesión, así sé que cuando puedo estar tranquilo y cuando no", agregó Fossati visiblemente incómodo con la prensa.

Fossati no prometió resultados

"Estoy muy tranquilo porque la promesa que hice al aficionado peruano, no a ustedes ni a nadie en especial, al aficionado peruano fue dar todo de nuestra parte desde el primer día, si alguien escuchó que Fossati promete resultado... Él que dijo eso mintió", concluyó.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Argentina en vivo por las Eliminatorias 2026?



El partido de Perú contra el cuadro argentino está programado para martes 19 de noviembre en el Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, en Buenos Aires. El recinto tiene una capacidad para 54,000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina en vivo por las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 7:00 p.m.

, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 7:00 p.m. En Argentina , el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 9:00 p.m.



, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 9:00 p.m. En Chile, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 9:00 p.m.

En Colombia, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 7:00 p.m.



En Bolivia, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 9:00 p.m.



En Uruguay, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 9:00 p.m.