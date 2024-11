"Es momento de que se mediten las cosas": Jorge Fossati se pronunció sobre su futuro tras derrota ante Argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La selección peruana sufrió una dura derrota por 1-0 ante Argentina que la deja en el último puesto de las Eliminatorias Sudamericanas y muy lejos del repechaje. Tras el partido, el entrenador Jorge Fossati reconoció que "duele mirar la tabla y verte último", aunque recordó que encontró al equipo en esa misma posición cuando asumió el cargo.

En conferencia de prensa luego del partido, el estratega uruguayo manifestó su pesar por la reciente derrota; sin embargo, señaló que, más que el partido ante Argentina, le duele más los puntos que la selección peruana dejó escapar ante Colombia y Chile debido a que, a su entender, tuvieron chances de ganarlo y de acomodarse mejor en la tabla.

Al ser consultado sobre su futuro al frente de la selección peruana, Jorge Fossati señaló que recién ahora es momento de evaluar esta situación. El técnico indicó que se trata de una decisión que no solo pasa por su comando, sino por la parte dirigencial, que deberá analizar el desempeño del equipo durante su proceso como entrenador nacional.

"Ahora es el momento porque hay tiempo suficiente como para analizar, pensar, y la otra parte involucrada en esto, que es la parte dirigencial, el director de fútbol, analizarán el trabajo que se ha hecho hasta ahora y allí veremos qué es lo que piensan ellos y también veremos cómo sigue la historia porque a esta altura yo, por lo menos, no tengo conocimiento de cómo va a seguir la Federación", apuntó.

Tras reconocer que la reciente detención preliminar de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, fue una situación complicada, Fossati dijo que cuando esto ocurrió no era oportuno analizar su continuidad; no obstante, mencionó que "ahora sí es momento de que se mediten las cosas y veamos que de los dos lados tenemos que estar convencidos de que juntos podemos seguir trabajando y alcanzando objetivos".

Finalmente, el entrenador respondió a las críticas por el sistema que utiliza la selección peruana y los jugadores que utilizó para determinadas posiciones. Al respecto, señaló que no suele hacer esta clase de modificaciones "sin el consentimiento del jugador" y recordó que también recibió críticas cuando realizó otros cambios que sí funcionaron en el equipo.

"También es cierto que, por lo menos la Selección de la que yo me hice cargo, venía hace rato con resultados que no le favorecían y jugar en esa situación es un poco más difícil. Siempre dije que lo que íbamos a tratar de hacer era potenciar al equipo y no esperar de las individualidades, sino que el equipo potenciara las individualidades. Con eso quiero decir muchas cosas", respondió en otro momento.

El duro presente de la selección peruana

La Selección de Argentina derrotó por 1-0 a su similar de Perú este martes, en un partido por la duodécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, jugado en La Bombonera en Buenos Aires.

Lautaro Martínez (55) marcó el único gol de la noche para la victoria del campeón del mundo, que dominó ampliamente el juego. Fue un golazo de 'tijeras' luego que Lionel Messi se escapó de su marca que lo agobiaba en el compromiso.

Tras el tanto del atacante de Inter de Milán, pero tuvo una reacción tibia y el seleccionador de la bicolor, Jorge Fossati, tardó en ejecutar las variantes de cara a proponer un juego ofensivo para igualar las acciones.

Con este resultado, Argentina sigue al tope de la Eliminatoria con 25 puntos, mientras que Perú quedó en el fondo de la tabla con 7 unidades y se le complica aún más su sueño de luchar por un boleto en la próxima Copa del Mundo.

En la próxima fecha, a jugarse en marzo próximo, Argentina visitará a Uruguay en Montevideo, y Perú será local frente a Bolivia.