Ricardo Gareca: "Nos falta recuperar esa convicción que nos caracterizó siempre". | Fuente: FPF

Este martes Perú cayó por 0-2 frente a Argentina en el Estadio Nacional de Lima con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez. Por su parte, Ricardo Gareca, entrenador de la 'blanquirroja', se refirió al encuentro y a la actualidad del seleccionado nacional que no ha podido sumar una victoria en los primeros cuatro partidos por Eliminatorias.

"La reflexión es que no esperábamos este arranque, es un arranque malo. Es preocupante, los factores es que hemos enfrentado a buenas selecciones y también es algo que debemos corregir. No hay posibilidad de que podamos ir mejorando en la medida de que recibamos tanta cantidad de goles", indicó Gareca en conferencia de prensa.

En tanto a la actitud del equipo, el 'Tigre' precisó: "No creo que Perú haya hecho un mal primer tiempo, no tengo nada que reprochar a los jugadores, dieron todo a lo que tenían que dar, el máximo responsable de todo esto soy yo, de que Perú tenga un solo punto teniendo un equipo altamente competitivo, me siento el responsable mayor".

Asimismo, se mostró optimista respecto a los siguientes partidos de marzo: "Creo que Perú puede revertir esto con el tiempo, hay que esperar el año que viene, entrar de otra manera, yo creo que tienen todos los argumentos para revertir esta historia".

"Nos falta recuperar lo de antes, esa convicción que tiene Perú, que nos caracterizó siempre. Hoy en día hay que seguir trabajando, se ha intentado por supuesto. Es un momento duro. Las chances están intactas, más allá de este arranque malo, las chances de Perú están y de eso estoy convencido".