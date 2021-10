Alexander Callens, defensa de Perú. | Fuente: EFE

La Selección Peruana logró un importante triunfo en las Eliminatorias Qatar 2022. Con goles de Christian Cueva y Sergio Peña, la bicolor ganó 2-0 a Chile en el Estadio Nacional. Uno de los más contentos por el buen resultado fue Alexander Callens.

En entrevista con RPP Noticias, Callens destacó la victoria ante la 'Roja' por la fecha 11 de las Eliminatorias. "Fue un buen partido. Lo importante era mantener el arco en cero y así lo conseguimos", dijo al programa Fútbol como Cancha.

"El apoyo de la gente fue impresionante y es algo que siempre soñé. Era importante para darlo todo en la cancha", destacó también el apoyo de los hinchas de la 'Blanquirroja'.

En otro momento, el central del New York City admitió sus malas experiencias cuando jugó en la altura. "No me va bien en la altura, pero hay que ser muy inteligente. Debemos tener la pelota, dosificar y saber cuándo atacar al rival"., indicó.

Finalmente, Callens resaltó al goleador de Bolivia, Martins."Martins es el goleador, un gran jugador. Será un bonito reto para nosotros los defensas tratar de anularlo", culminó.





