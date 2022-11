Perú cayó 1-0 con Bolivia como visitante en las Eliminatorias hacia Qatar. | Fuente: AFP

A poco del partido. Gustavo Costas, entrenador de Bolivia, divulgó este sábado una nómina de 27 jugadores, incluidos ocho que militan en clubes del exterior, para enfrentar a la Selección Peruana el 19 de noviembre en un amistoso que servirá como su debut en 'La Verde'.



Entre los convocados frente a Perú en Bolivia están el arquero Carlos Lampe (Atlético Tucumán), Marcelo Martins Moreno (Cerro Porteño), Ramiro Vaca (Beerschot) y Jaume Cuéllar (CD Lugo).



También fueron llamados contra Perú los juveniles Leonardo Zabala y Miguel Terceros (Santos), Jairo Quinteros (Real Zaragoza) y Bruno Miranda (Guaraní).



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Bolivia ya piensa en el amistoso frente a Perú

🇧🇴#RenovemosLaIlusión

Convocados a la Selección Boliviana de Fútbol para el partido amistoso Bolivia vs Perú del 19 de noviembre de 2022.

El DT Gustavo Costas iniciará su trabajo al mando del seleccionado nacional según lo planificado este mes de noviembre.#FBFtrabajando pic.twitter.com/8Zku6pCGUB — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) November 5, 2022

La base de la convocatoria es el Bolívar, con ocho jugadores convocados, mientras que The Strongest, actual líder del torneo Clausura por diferencia de goles, contribuirá con tres.



Además están en la nómina cuatro futbolistas del Always Ready, incluido el camerunés-boliviano Marc Enoumba, otros dos del Oriente Petrolero y uno del Royal Pari.



Gustavo Costas firmó contrato con Bolivia en agosto pasado, pero asumirá formalmente el mando con este encuentro, ya que debía concluir primero su compromiso con el club chileno Palestino.



El argentino coordinó a la distancia la conducción de la Verde con el paraguayo-boliviano Pablo 'Pájaro' Escobar, que dirige las selecciones sub'17 y Sub 20, para el amistoso contra Senegal en septiembre pasado en Francia, en el que la Verde cayó por 0-2.



Hay que tener en cuenta que la Selección de Bolivia terminó en el penúltimo puesto en las Eliminatorias Qatar 2022 en Conmebol tan solo cuatro triunfos y tres empates logrados al mando del venezolano César Farías.

La lista de Bolivia frente a Perú por amistoso internacional:

Porteros: Carlos Lampe (Atlético Tucumán-ARG), Rubén Cordano (Bolívar) y Guillermo Viscarra (The Strongest).



Defensas: Diego Bejarano, Luis Haquín, Roberto Carlos Fernández, José Sagredo (Bolívar), Diego Medina, Marc Enoumba (Always Ready), Adrián Jusino (The Strongest), Carlos Roca (Oriente Petrolero), Jairo Quinteros (Real Zaragoza-ESP) y Leonardo Zabala (Santos-BRA).



Volantes: Leonel Justiniano, Gabriel Villamil, Moisés Villarroel (Bolívar), Fernando Saucedo (The Strongest), Jhon García (Royal Pari) y Ramiro Vaca (Beerschot-BEL).



Delanteros: Rodrigo Ramallo, Carmelo Algarañaz (Always Ready), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Javier Uzeda (Bolívar), Miguel Terceros (Santos-BRA), Marcelo Martins Moreno (Cerro Porteño-PAR), Jaume Cuéllar (CD Lugo-ESP) y Bruno Miranda (Guaraní-BRA). (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿A qué hora del día es más beneficioso hacer ejercicio?

Realizar actividad moderada a vigorosa (MVPA) por la tarde o por la noche puede mejorar el control de la glucosa en sangre en mayor medida que hacer ejercicio de manera uniforme durante todo el día, sugiere una nueva investigación.