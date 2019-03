Selección Peruana Sub 17 | Fuente: Movistar Deportes

Si el 2-1 le devolvía la ilusión al hincha de la Selección Peruana Sub 17, el 3-1 a poco del pitazo final le dio tranquilidad. A los 90', y de cabeza, Rafael Caipo puso el último gol de la Selección Peruana Sub 17 ante Bolivia, en el partido del Sudamericano Sub 17.

Tras un tiro de esquina perfecto, al segundo palo, ejecutado por Yuriel Celi, autor del segundo gol, un cabezazo de Rafael Caipo, el capitán de la bicolor, selló el marcador.

"Gracias a la gente, que nos ha alentado muy bien. Ahora queda estudiar al siguiente rival", dijo el jugador de Sporting Cristal al finalizar el encuentro.

La Selección Peruana Sub 17 sumó cinco puntos y escaló al segundo lugar del grupo A. Solo lo supera Ecuador, con dos unidades más. El siguiente partido de la blanquirroja será precisamente ante el líder de la tabla, el viernes a las 7:30 pm.