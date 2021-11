Pedro Aquino lo guardan para enfrentar a Venezuela | Fuente: @angelpaulflores

Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana, paró este tarde el once que enfrentará a Bolivia este jueves, 11 de noviembre, por las Eliminatorias Qatar 2022. En el equipo que probó el 'Tigre' no está Pedro Aquino, quien volvió por segundo día consecutivo a trabajar en forma diferenciada.

El seleccionador aclaró que Pedro Aquino aún no recibe el alta médica y que esparará hasta mañana para definir si lo toma en cuenta o no para el duelo contra Bolivia.



"No queremos apurar ni forzar absolutamente nada. Está en proceso, está con nosotros, pero en proceso de sentirse de la mejor manera. Para partido con Bolivia necesitamos estar al 100%. No sé si le van a dar mañana el alta para hacer fútbol. Si le dan el alta, lo consideramos. Si no, lo consideramos contra Venezuela", dijo Gareca en conferencia de prensa.

¿Alexander Callens jugará en el Perú vs Bolivia?

Alexander Callens es otro de los jugadores que realizó trabajo diferenciado, por eso el técnico Ricardo Gareca esperará hasta este miércoles para definir si juega o no contra Bolivia.



"No tiene ningún problema, más allá de que cada vez que hay un entrenamiento tenemos los recaudos necesarios, escucho al PF y a los médicos. No tomamos ningún riesgo en cada muchacho que presente algún inconveniente o alguna molestia de algo, ya sea muscular, cansancio, fatiga", indicó el DT.

Luego, agregó: "En general, lo que hacemos es... lo que me interesa es que los jugadores lleguen bien, que se recuperen de todo. Ante cualquier inconviente, hacemos que no haya actividad. Recién mañana sabré si contamos con Callens o no. Si un día antes no está en total condiciones, es difícil que arriesguemos".



El once que probó Ricardo Gareca para el duelo Perú vs Bolivia

Con el plantel casi completo, Ricardo Gareca ensayó el siguiente once: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos , Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva; Christofer Gonzales, Gianluca Lapadula

