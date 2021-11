Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana | Fuente: @SelecciónPerú

De los diez goles que la Selección Peruana ha marcado en las Eliminatorias Qatar 2022, ninguno ha sido anotado por un delantero de la bicolor. ¿Esto preocupa a Ricardo Gareca? Esta fue su respuesta.

"Si bien en últimos partidos no han marcado, estamos convencidos de que tendrá que ver con una mera casualidad. Son circunstancias que pasan, no porque no tenga situación de gol sino porque son situaciones que pasan. Lo importante es que el equipo tenga camino para llegar a gol y que los delanteros tengan situación de gol", dijo el 'Tigre' Gareca en conferencia de prensa.

El técnico de la Selección Peruana esta convencido que los goles llegarán. "En medida que se presenten esas situaciones, en cualquier momento se puede revertir esa situación. Me interesa, haga quien haga los goles, que el equipo los encuentre y tenga posibilidad de concretar. Hay un montón de vías para poder hacerlo. eso es importante. No es preocupación para nosotros. Tenemos delanteros que van a aparecer en cualquier momento", sentenció.





Ricardo Gareca también se refirió a Jefferson Farfán

"Lo vemos muy bien. Tratándose de Jefferson, el plan, es lo que me han informado cuando tengo que trabajar futbolísticamente, que hay momentos que lo voy a poder utilizar y hay momentos que no, porque necesita su tiempo de recuperación. Tiene una edad y un proceso, nos interesa que llegue bien al partido. El tiempo que pueda jugar", comentó a ser preguntado por la recuperación de la 'Foquita'.

