El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, reconoció que vive a mil por hora en la antesala del choque ante Brasil por la final de la Copa América 2019.



"Hace rato que no duermo, creo que es algo normal en los entrenadores. De Brasil me preocupa todo, me mantiene con la cabeza ocupada. Estamos muy enfocados", señaló Gareca en conferencia de prensa.

"Estamos preparados para ganar. En cuanto al árbitro, creo que todos son de nivel, cuestionarlos no es nuestro estilo. Todos cometemos errores. Nosotros nos enfocamos en el juego", agregó.

El entrenador del combinado peruano no dio a conocer el once titular de la 'canarinha'. "Siempre me tomó hasta el último momento para confirmar el equipo. Tengo algo en mente, pero voy a esperar hasta mañana", puntualizó.

De no mediar inconvenientes, Perú alineará de la siguiente manera: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotún, Flores, Cueva, Carrillo; Guerrero.

Perú enfrentará a Brasil el domingo 7 de julio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La cita iniciará a las 3 de la tarde (hora peruana) con transmisión de RPP Noticias.