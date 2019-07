Perú vs. Brasil por la final de la Copa América 2019 | Fuente: Difusión

No es un sueño. No hace falta que te pellizquen. Perú jugará la final de la Copa América 2019 nada más y nada menos que ante el anfitrión: Brasil. No será un partido fácil. Ninguno lo ha sido porque altas y bajas y se ha tenido. Pero los muchachos han sabido levantarse. Así que solo falta un pasito, solo uno para alcanzar el título, ese que nos ha sido esquivo durante 44 años.

La bicolor derrotó 3-0 a Chile con goles de Flores, Guerrero y Yotun.

Aquì te dejamos todos los detalles del partidazo que nadie se puede perder entre Perú y Brasil.

Fecha y hora del Brasil vs. Perú



Brasil vs. Perú se verán la caras el domingo, 7 de julio. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Maracaná desde las 3:00 p.m. (hora peruana).

Canales que transmitiran EN VIVO el Brasil vs. Perú



El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports (Latinoamérica), América TV (Perú), Canal 13 (Chile), Globo, SporTV (Brasil)

Brasil vs. Perú: horarios en el mundo