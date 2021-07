Martín Liberman habló con Chemo del Solar, Franco Navarro y Julio César Uribe. | Fuente: Martín Liberman

La Selección Peruana enfrentará este lunes a Brasil en la semifinal de la Copa América 2021. La bicolor volvió a ubicarse entre las cuatro mejores selecciones del continente bajo la batura de Ricardo Gareca, que en la previa del partido fue elogiado por su compatriota, el periodista argentino Martín Liberman.

En su canal de Youtube, Liberman hizo el análisis del Perú vs. Brasil junto a Julio César, José 'Chemo' del Solar y Franco Navarro. En un momento de la charla, el conductor de televisión hizo un mea culpa sobre el 'Tigre' Gareca, ya que consideró que ya no debía seguir en su cargo tras la disputa del Mundial Rusia 2018.

"Tengo que reconocer y hacer un mea culpa que tras el Mundil de Rusia, pensé Gareca ya no tenía que hacer nada más en Perú, porque me parecía que después de llevarlo al Mundual, qué... Y me demuestra el propio 'Flaco' que estaba equivocado que llegó a dos semifinales de Copa América seguidas", afirmó.



"Entonces como entrenador advirtió algo para quedarse, sino hubiera visto que no había algo no se tiraba a la pileta. Asume continuar porque val final del camino vislumbraba que había un plantel para seguir", agregó.



Uribe, por su parte, también destacó la presencia de Gareca en la bicolor. "Ricardo tiene mucho mérito de haber cambiado la ruta de nuestro destino por factores que conllevaron 36 años de ausencia, no es poco. Esta nueva generacion entendio como ha sido, cómo es y como debe ser siempre un compromiso con su pais y encuentra respuesta a traves de un trabajo profesional impecable que articula todo bien y que muestra un profesionalismo que hace muchos años no se daba", sostuvo el exentrenador de Perú.





