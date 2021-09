Paulo Silas: "La Selección Peruana le puede ganar a cualquiera" | Fuente: FPF

Este jueves la Selección Peruana se medirá ante Brasil por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, en la previa del partido, Paulo Siles, ex futbolista y dos veces mundialista con el cuadro brasilero, dio sus impresiones sobre este importante encuentro.

"En Brasil se tiene el más alto concepto de Perú porque creció mucho, siempre tuvo buenos jugadores en su historia. Además por las últimas competiciones que ha tenido. Es cierto que si falta un jugador se hace más difícil, pero Perú es una selección que hoy le puede ganar a cualquiera", sostuvo Silas en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a las ausencias de Brasil, Silas agregó: "Un entrenador siempre quiere estar con su once titular. Brasil tiene más que un equipo, eso históricamente es así, eso ayuda para que no sufra tanto, pero igual se hace más complicado porque el conocimiento entre jugadores no es el mismo".

En tanto a la necesidad de seguir ganando para continuar con puntaje perfecto, Silas sostuvo: "Brasil va a jugar para ganar sea como sea. En las Eliminatorias tiene siete victorias seguidas, Tité ya tiene un récord. El Mundial está cerca y muchos jugadores quieren su espacio".

Gianluca Lapadula ante Brasil:

Paulo Silas también se refirió puntualmente al delantero ítalo-peruano, quien probablemente sea el '9' titular en encuentro ante Brasil: "Gianluca Lapadula tiene mucha presencia de área, es grande, es fuerte, sabe jugar para el resto del equipo, es muy buen delantero. Era desconocido aquí en Brasil, pero ya se ve el gran jugador que es", sostuvo Silas.





