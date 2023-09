Pedro Gallese y André Carrillo se emocionaron con banderazo de los hinchas previo al Perú vs Brasil

A pocas horas del difícil compromiso ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas, cientos de hinchas llegaron a las afueras del hotel de la concentración de la Selección Peruana para expresarles su apoyo incondicional a los jugadores y comando técnico de la bicolor.

El clásico banderazo previo a un partido importante de Perú no pasó desapercibido por Pedro Gallese, que desde su habitación compartió el momento publicando el video en una historia de Instagram. Como se sabe, el arquero de Orlando City fue el mejor jugador en el empate ante Paraguay en Ciudad del Este.

Del mismo modo, André Carrillo captó todas incidencias del banderazo, pero ya en las afueras del Hotel Hyatt de San Isidro, donde los hinchas de todas las edades desbordaron su amor con la presencia de la 'Culebra', Paolo Guerrero, Alexander Callens, Gallese, Renato Tapia, entre otros.

En conferencia de prensa, Juan Reynoso no confirmó el once titular, pero de no mediar inconvenientes Aldo Corzo sería el reemplazante del sancionado Luis Advíncula, mientras que Marcos López ocuparía el lateral izquierdo debido que Miguel Trauco sufre una fisura en una de sus costillas.

Asimismo, Wilder Cartagena reforzaría el mediocampo ante la lesión de Cristofer Gonzales.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Brasil?

Perú vs. Brasil chocarán en duelo vibrante el martes 12 de setiembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El encuentro entre ambas selecciones está pactado para las 9:00 p.m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima.





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Perú vs. Brasil vía TV?

El amistoso EN DIRECTO será transmitido en radio a través de los 89.7 FM, 730 AM de RPP Noticias y también mediante Audioplayer. Por TV se podrá ver en Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703), América TV y ATV. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

