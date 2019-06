El entrenador de PerÚ Ricardo Gareca, participa de una rueda de prensa | Fuente: EFE | Fotógrafo: Antonio Lacerda

Perú y Brasil se enfrentan este sábado en el Arena Corinthians por la tercera fecha del grupo A de la Copa América 2019. La cita es a las 2:00 de la tarde, pero antes el técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, despejará algunas dudas sobre el once que presentará ante la 'Canarinha'.

La bicolor tiene tres jugadores con tarjeta amarilla: Guerrero, Tapia y Zambrano. Los "cuidará" para los cuartos de final o irá con todo. También analizará al rival.





Carlos Zambrano y su lesión: "A los muchachos lo vemos bien. Están bien. En el caso de Carlos hay que cuidarlo. No queremos arriesgar. Eso lo resolvemos mañana. Nuestro objetivo primordial es clasificar a los cuartos de final".

"Enfocarse en la recuperación de los jugadores es importante. Nos enfrentamos a un gran rival. Estamos planificando el partido. Puntualizando en lo nuestro. El equipo tiene que tener ataque y defensa, cuidamos todos los aspectos que tengan que ver con el partido".

Tarjetas amarillas. "Vamos a poner todo lo que consideramos necesarios. No vamos a guardar nada".

"Nosotros tenemos mucho camino recorrido. Muchas experiencias. Eso nos permite tener mucho conocimiento. Tenemos un camino recorrido. Independientemente lo dificil que es el partido. Estamos en condiciones de hacer un buen partido. Tenemos que estar atentos. En una buena tarde, que es importante. Y funcionar como siempre hemos funcionado, colectivamente. A medida que podamos desarrollar eso"

"Enfrentar a Brasil, por sus jugadores y lo que representa Brasil. Son selecciones que te demanda exigencia permanente. Tratar de sacar lo mejor de nosotros. No nos interesa en qué está Brasi. Tenemos críticas y elogios. A nivel de selecciones estamos todos inmersos en ese estado cuando las cosas no salen de la mejor manera"



Carlos Zambrano tambien habla: "Contento por la oportunidad que me da el profesor. Gracias a Dios se pudo dar en esta Copa América. Me siento uno más del grupo. He llegado a un buen grupo. Esperamos que nos vaya bien en la Copa América"

Sobre el VAR: Calentura del momento, Nos dan muchas charlas, pero no cobran igual, Pensar en Brasil y hacer un buen partido"

"(Sobre su madurez) Aprendí de mis errores. En Perú ya lo saben muy bien. Solo tengo dos tarjetas rojas en mi carrera"



"Hay incertidumbre, pero tengo que acatar lo que dice el cuerpo médico. Esté quién esté lo va hacer bien, pero no me veo estar fuera del campo".