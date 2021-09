Carlos Zambrano y Pedro Aquino fueron baja en esta fecha triple por decisión técnica. | Fuente: AFP

Ricardo Gareca brindó declaraciones tras la derrota por 2-0 de Perú ante Brasil, en su visita a Recife, correspondiente a la fecha 10 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.



Si bien el DT de la Selección Peruana admitió la superioridad futbolística del rival, también fue claro en que existió desigualdad de condiciones, tras el descanso de Neymar y compañía, luego de la suspensión del duelo ante Argentina.

Por ello, cuando fue consultado por si Pedro Aquino y Carlos Zambrano hubiesen ayudado a conseguir otro resultado, el entrenador de la blanquirroja no se guardó nada. Y, aunque inicialmente precisó que no se referiría a las ausencias, finalmente dio un contundente mensaje.

"No voy a opinar de los muchachos que no están. Voy a opinar que, de seis puntos, se sacó cuatro. Con Brasil, hemos perdido estando completos en cualquier tipo de situación. También le hemos ganado, por supuesto que la proporción es abrumadora, pero creo que cualquier jugador que hubiese estado en la situación que estamos nosotros, no hubiese aportado nada. Carece de veracidad (dicha afirmación) en este tipo de situación, de competencia", mencionó el 'Tigre'.

Mantiene la fe

Si bien no quiso reperirse puntualmente a los errores defensivos de Anderson Santamaría, Ricardo Gareca aseguró que se mantiene tranquilo con los goles recibidos en las últimas fechas. "No me preocupa. Perú está tratando de buscar esa solidez. Estamos en esa búsqueda permanentemente", afirmó.

Además, invitó al hincha a no dejar de ilusionarse, pese a que -sabe- la situación es complicada. "Se está complicando, pero hay que pelear hasta el último momento. Habrá que prepararse de la mejor manera para el partido con Chile. Es importante para el público no perder la fe y nosotros vamos a luchar hasta donde podamos luchar. Sabemos que se viene un partido especial con Chile. Chile también viene de derrota. Será importante para ir trepando y poder tener algún tipo de posibilidades de pelear clasificación", finializó.

