Raúl Ruidíaz tiene tan solo cuatro goles con la Selección Peruana | Fuente: Selección Peruana / FPF

Ante la ausencia de Paolo Guerrero en la Selección Peruana, Raúl Ruidíaz ha sido el llamado a reemplazarlo en la zona de ataque de la bicolor. Aunque la suerte no ha estado de su lado. La 'Pulga' no ha podido anotar. ¿Está presionado? La respuesta de Ricardo Gareca no se hizo esperar.



"Yo a Raúl Ruidíaz lo veo bien. Es un jugador muy seguro de sí mismo, de mucha personalidad, de mucho carácter. No creo que esté presionado porque pase tiempo en no convertir. Simplemente, como todo goleador -yo he sido delantero también- cuando uno no concreta, por ahí se pone un poco inquieto, pero uno no deja de buscarlo (el gol). Sabe positivamente que es cuestión de seguir buscándolo", dijo el técnico de la Selección Peruana previo al partido contra Brasil.

La 'Pulga' volverá a comandar el ataque peruano este martes frente a la verdeamarela. "Los delanteros siempre tienen posibilidad de encontrarse con el gol en cualquier momento. Nosotros confiamos, el grupo confía en él. Es una cuestión que habría que preguntarle a él. En el diálogo que tengo con él, percibo un hombre seguro. Es muy ganador, una persona con mucha fe", señaló.