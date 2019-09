Ricardo Gareca reveló que Guillermo Barros Schelotto le consultó por jugadores de la Selección Peruana | Fuente: AFP -EFE

Previo al duelo amistoso de la Selección Peruana ante Brasil, Ricardo Gareca se presentó en conferencia de prensa y habló sobre el deseo que mostró el entrenador de Los Angeles Galaxy, Guillermo Barros Schelotto, de tener a un jugador peruano en su equipo.

"Encontrarnos con ellos fue importante. Son de los técnicos de Argentina, en cuanto a realidad y futuro, de los más importantes. Siempre tienen jugadores de la selección en la mira porque les gustan. Siempre es motivo de consulta. Llegado el momento ellos me han preguntado y consultado", afirmó Ricardo Gareca.

Sin embargo, no dio más detalles al respecto y dijo que prefería no revelar nombres. "No voy a puntualizar los jugadores porque son temas más reservados, porque tiene que ver con jugadores involucrados en instituciones en estos momentos. Pero ahora, intercambiamos un par de opiniones y nada más que eso", finalizó.

Guillermo Barros Schelotto estuvo en las prácticas de la Selección Peruana este lunes 9 de septiembre, y su comando técnico se reunió con el del 'Tigre'. Además, el extécnico de Boca Juniors dijo tenerle cierto aprecio a Ricardo Gareca pese a no haber jugado con él.