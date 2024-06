Carlos Zambrano 'calienta' el Perú vs Chile: "Nunca nos han visto como favoritos"

La Selección Peruana ultima detalles para su enfrentamiento ante Chile, en el debut de la Copa América 2024. Carlos Zambrano, que será titular, se pronunció en la previa con un mensaje optimista respecto a las posibilidades de la ‘Bicolor’ en una nueva edición de la Copa América 2024.

“Nunca nos han visto como favoritos, no es la primera vez que nos ponen en este papel. Tenemos un grupo complicado. Gracias a Dios en las últimas Copas, en estadística, nos ha ido bien, hemos pasado (de ronda). Pero ahora clasifican dos, no tres, o sea va a ser más duro. El partido contra Chile va a ser clave, lo mismo pensarán ellos imagino”, declaró para Liga 1 MAX.

A continuación, el central de Alianza Lima dejó en claro que la experiencia le sirve para no tomar en cuenta a las críticas.

"Esta Copa América va a ser muy difícil y en lo personal me siento bien. A mí, las críticas no me mueven. Siempre se va a decir mucho de mí porque soy uno de los referentes", agregó.

Su última Copa América

Carlos Zambrano, de 35 años, resaltó la vigencia de Paolo Guerrero que disputa su sexta Copa América a sus 40 años. También confirmó que será la última vez que dispute la cita continental.

“Es cada cuatro años, en el 2028 tendría 39. Es complicado llegar a esa edad con el nivel de Paolo por ejemplo. No lo tengo en mente, pero el fútbol es impredecible a veces. Uno va llevando el día a día, mientras tanto hay que disfrutar el momento. Esta es mi última Copa América. En el campo uno disfruta mucho”, culminó.

Carlos Zambrano juega desde el 2023 en Alianza Lima. | Fuente: Selección Peruana

Grupo A: Argentina, Perú, Chile, Canadá

¿Cuál es el fixture y sedes de los partidos de Perú en la Copa América 2024?

Viernes 21 de junio

→ Perú vs. Chile - 7:00 p.m. | TV: D Sports y América TV

AT&T Stadium (Arlington, TX)





Martes 25 de junio

→ Perú vs. Canadá - 5:00 p.m. | TV: D Sports y América TV

Children's Mercy Park (Kansas City, KS)





Sábado 29 de junio

→ Argentina vs. Perú - 7:00 p.m. | TV: D Sports y América TV

Hard Rock Stadium (Miami, FL)