Perú vs. Chile EN VIVO | Hoy, miércoles 31 de agosto, desde las 17:30 horas en Perú (18:30 hora chilena), la blanquirroja visita a 'La Roja' en amistoso internacional de la categoría sub 23. No te pierdas este emocionante encuentro de preparación. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias. La transmisión de TV estará a argo de Chilevisión y TNT Sports Chile.

Fecha y hora del Perú vs. Chile

Perú vs. Chile chocarán en duelo vibrante el miércoles 31 de agosto. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 5:30 p.m. (hora peruana) y 6:30 p.m. en territorio chileno. El cotejo tendrá lugar en el Estadio Tierra de Campeones, en Iquique (Chile).

Perú vs. Chile: horarios del partido en el mundo

Perú: 5:30 p.m.

Chile: 6:30 p.m.

Ecuador: 5:30 p.m.

Colombia: 5:30 p.m.

Argentina: 7;30 p.m.

México: 5:30 p.m.

Bolivia: 6:30 p.m.

Venezuela: 6:30 p.m.

Uruguay: 7:30 p.m.

Brasil: 7:30 p.m.

España: 00:30 a.m. (01/09)

Estados Unidos (Los Ángeles): 3:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 6:30 p.m.

Selección Peruana Sub 23: lista de convocados

Flavio Maestri está a cargo de la Selección Peruana Sub 23 para el amistoso internacional ante Chile. El técnico convocó a 21 futbolistas, donde Matías Succar y Renzo Garcés son de categoría libre, mientras que Didier La Torre y Catriel Cabellos son los únicos que pertenecen a clubes del extranjero.





Didier La Torre (NK Osijek - Croacia), Juan Pablo Goicochea (Alianza Lima), Catriel Cabellos (Racing Club - Argentina), Carlos Ruiz (Alianza Atlético), Sebastián Aranda (San Martín), Leonardo Rugel (Universitario), Carlos Montoya (Alianza Lima), Yuriel Celi (Mannucci), Diego Enríquez (Binacional), José de la Cruz (Binacional), Matías Succar (Mannucci), Adrián Ascues (Municipal), Freddy Yovera (Municipal), Marco Huamán (Sport Huancayo), Axel Moyano (San Martín), Jostin Alarcón (Sport Boys), Flavio Alcedo (Sporting Cristal), Alfonso Barco (Universitario), Diego Romero (Universitario), Renzo Garcés (César Vallejo) y Rotceh Aguilar (Municipal).





