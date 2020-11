Gianluca Lapadula convocado a la Selección Peruana. | Fuente: EFE - Marathon Sports

Quedan solo 11 días para que la Selección Peruana visite a Chile en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico'. En esta oportunidad, la bicolor necesita un buen resultado en el Estadio Nacional de Santiago para recuperar terreno en las Eliminatorias Sudamericanas tras la derrota (2-4) contra Brasil en Lima.

RPP Noticias se contactó con el exdelantero chileno Fernando Martel que salió campeón con Alianza Lima en 2006. El 'Ratón', que defendió a la 'Roja' en las Eliminatorias Alemania 2006, sabe muy bien cómo se vive el antes, durante y después de los Perú vs. Chile.

Martel, que para muchos es el mejor futbolista chileno en la historia de Alianza Lima, cree que Chile está obligado a obtener los tres puntos de juego contra la bicolor. Además consideró que Ricardo Gareca contará ahora con una "carta fuerte": el ítalo-peruano Gianluca Lapadula que está próximo a recibir su DNI peruano.

Arturo Vidal es el referente de Chile. | Fuente: AFP





¿Cómo llega Chile para el partido ante Perú tras conseguir un punto en la primera fecha doble de las Eliminatorias?

Siempre, los partidos contra Perú son muy estrechos por lo que se dio en la historia en los dos países, pero no deja de ser un simple partido de fútbol que se toma con mucho coraje e ímpetu por ser un clásico. Las primeras fechas son medias mentirosas. El empate ante Colombia fue un partido medio mentiroso y la derrota ante Uruguay todos vieron lo que pasó… Las primeras fechas para Perú y Chile fueron manejadas por el VAR.

¿Los perjudicó el VAR en el choque ante Uruguay?

El VAR en el fútbol afecta más de lo que ayuda... Maneja el partido no sé con qué intención. Será un partido bien apretado y los dos equipos llegan a buena lid. Todos pensaban que Chile venía decaído que no iba a dar ducha, pero demostró que Chile todavía está vigente.

¿Cuál es la prinicipal arma de Chile para quedarse con el triunfo en el 'Clásico del Pacífico'?

Dada a la experiencia que han adquirido todos estos años. Son jugadores que tiene una amplia trayectoria y que siguen jugando en un alto nivel. La experiencia que estos partidos son bien apretados. Si Chile logra manejar el partido puede salir victorioso, pero los partidos hay que jugarlos, pasan muchas cosas. La experiencia sería una de las armas más fuertes de Chile y saber que en esta vuelta si Chile quiere ir al Mundial mínimo debe sacar cuatro puntos, pero por lo que sucedió en las primeras fechas, debería sacar los seis puntos para que esté en una posición cómoda para poder ir al Mundial.

Gianluca Lapadula lleva dos goles con Benevento. | Fuente: EFE

¿Cuánto pierde la Selección Peruana sin Paolo Guerero y Jefferson Farfán?

Sin la calidad de esos jugadores, el plantel lo siente, pero hay que saber que puede ser un arma de doble filo porque los jugadores que están quieren demostrar que ellos pueden ser una carta válida para el técnico. Puede ser algo a favor o en contra de Perú. La gente de experiencia aporta muchas más cosas que la gente joven, pero también la gente joven pone ímpetu, cosas diferentes. Será complicado porque los dos equipos están necesitados de puntos.

Perú contará con el ítalo-peruano Gianluca Lapadula, ¿qué opinas sobre la presencia del delantero de Benevento?

Si lo convocan es porque el técnico lo ve con bastantes actitudes que puede suplir cualquier necesidad que tenga el equipo. No cualquiera juega en Italia, debe tener muchos atributos para que Gareca lo haya nominado y ser una carta fuerte ante Chile. Es un técnico que le respetaron el proceso y se dieron los logros al ir al Mundial pasado. Por algo él sigue en la Selección.

¿Cuál son sus selecciones favoritas para clasificar a Qatar 2022?

Como se está dando esto no hay favoritos, siempre los favoritos son Brasil y Argentina por lo que pesa, pero Argentina ya no es la de antes. Siempre he dicho que las primeras tres fechas marca mucho quienes van a ir al Mundial. La verdad estará medio incierto porque Uruguay no es la de antes, no sacaron los puntos, pero en el siguiente partido se vio al verdadero Uruguay, ya no es la potencia. Ecuador tiene mucho que hablar en la altura.

Tras el fútbol, Fernando Martel se dedicó un poco más a una de sus pasiones: las motos. | Fuente: Fernando Martel