Jean Pierre Rhyner juega cedido en el Cartagena de la Segunda de España | Fuente: Captura

Jean Pierre Rhyner es uno de los nombres nuevos que figura en la reciente lista de convocados a la Selección Peruana que dio a conocer Ricardo Gareca. Ante la incertidumbre por la suspensión que recibirá Carlos Zambrano tras su expulsión ante Brasil, el comando técnico escogió al defensor como un elemento más para escoger en la conformación de la zaga central.

Rhyner, que juega esta temporada cedido en el Cartagena de la Segunda División de España, se refirió a su citación a la ‘bicolor’, experiencia que vivirá por primera vez.

“Orgullo. Es un sueño que se hace realidad, ahora que estoy convocado con la Selección absoluta de Perú. A darle todo y seguir”, dijo a los medios oficiales de su club.

En 2014, fue llamado a la categoría Sub 20 de Perú, no obstante, no llegó a ser parte de la delegación que participó en el Sudamericano del año siguiente. Ahora, es una de las opciones en la defensa para los duelos frente a Chile y Argentina.

“Voy a dar todo cuando me toque jugar, entregaré todo por la camiseta de Perú”, agregó.

Jean Pierre Rhyner, de 24 años, se desempeña como zaguero central y también ha jugado en el lateral izquierdo. Con Cartagena suma dos partidos consecutivos en el equipo titular.