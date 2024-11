Voz de protesta: Jorge Fossati mostró su molestia por la suspensión de Carlos Zambrano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Duro golpe para Perú. Y es que, para lo que será la jornada 11 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 ante Chile, no contará con Carlos Zambrano, suspendido por Conmebol.

Es de esta manera que Jorge Fossati, entrenador de la Selección Peruana, no tendrá disponible a Carlos Zambrano frente a la 'Roja' en el Estadio Nacional el viernes 15 de noviembre. Por lo mismo, el DT de la bicolor fue consultado en conferencia de prensa en la Videna, en el inicio de los entrenamientos, y fue contundente en su respuesta.

"No es sorpresa. Lo sabemos hace unos diez días. Es él y Marcos López (no convocado). Otra cosa rara que le pasa a la selección. Hace una fecha uno de los rivales tenía un suspendido (Darwin Núñez en Uruguay) y pudo jugar contra nosotros. En la anterior, el DT peruano, independientemente como se llame, no pudo ir a la cancha porque su equipo entró dos minutos tardes en la Copa América", dijo Fossati.

Los convocados de Perú frente a Chile

🗣️ 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘁𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝘂𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗰𝗼𝗿𝗮𝘇𝗼́𝗻. 𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗿𝗮𝘇𝗼́𝗻, 𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 🤍❤️



𝘠 𝘭𝘰𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘰𝘤𝘢𝘥𝘰𝘴 𝘴𝘰𝘯…



🇵🇪🆚🇨🇱

🇦🇷🆚🇵🇪#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/nMLrzBNrkX — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 4, 2024

Además, dio cuenta de cómo es que se produjeron los castigos a los jugadores en mención previo a la jornada doble de las Eliminatorias.

"Ahora esto sucede por una denuncia de uno de los oficiales de los cientos que hay en cada partido. Lo de López fue por una reacción por lo que paso en el penal (frente a Brasil). Según el comisario, a Carlos por un insulto. Yo no recuerdo una denuncia de este tipo. Nuestro deber es buscarle solución a los problemas. Es lo que trataremos de hacer con estas ausencias insolitas, raras, no sé como llamarle", remarcó.



En otro momento, el entrenador de la Selección Peruana habló del estado de la cancha del Nacional y si la misma llegará en buenas condiciones para recibir a Chile en Lima.

"Se entiende que va a haber tiempo de recuperarlo, no sé si al 100 %, pero muy parecido a eso. De lo que pasó anteriormente la verdad que no quiero referirme porque no es una tarea mía. Especialmente de un evento que no estaba cuando fue contratado. Hasta el de Paul McCartney estaba todo bien, pero luego apareció este otro que no estaba en los papeles. Eso lo puso en duda", apuntó.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile en vivo por la fecha 11 de Eliminatorias 2026?

En Perú, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Chile comienza a las 10:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 10:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Chile comienza a las 10:30 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Chile comienza a las 10:30 p.m.

