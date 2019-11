Reinaldo Rueda, entrenador de Chile. | Fuente: EFE - Composición

Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección de Chile, se mostró molesto debido a la cancelación del amistoso ante la Selección Peruana de cara a la preparación de la ‘Roja’ rumbo a las Eliminatoria a Qatar, que inicia en marzo del 2020.

"Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Si no prestan los jugadores por uno u otro factor… En este momento, socialmente, estamos identificados con una situación que es algo atípica, que no es normal, pero ¿y después? ¿cuándo se va a normalizar? esa es la gran pregunta", declaró Rueda en conferencia de prensa.

“Hay que sentarse, pensar bien la situación y evaluarlo. La ANFP todas las semanas posterga la liga”, agregó el técnico colombiano.

Rueda sostuvo que fue “deprimente” y “triste” que se anulara también los partidos de la Sub 23 de Chile en España.

Previamente, Chile había cancelado el amistoso ante Bolivia en Santiago tras la crisis política y social que ya ha sumado 23 muertos desde que comenzaron las movilizaciones.