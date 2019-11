Perú vs. Colombia EN VIVO: se enfrentan por amistoso internacional en el Hard Rock Stadium de Miami | Fuente: RPP Noticias

Perú vs. Colombia se verán las caras en el Hard Rock Stadium este viernes 15 de noviembre a las 8:30: p.m. (hora peruana) por el primer amistoso internacional de fecha FIFA. La contienda será televisada vía Movistar Deportes y recuerda que el minuto a minuto lo podrás seguir por RPP Noticias.

La Seección Peruana podrá utilizar toda su artillería para sacar un resultado positivo, ya que no tendrá que guardar jugadores para un segundo amistoso debido a la cancelación del encuentro ante la Selección de Chile. El único jugador que no estará presente será Yoshimar Yotún al no recuperarse totalmente de una lesión que venía arrastrando en el muslo. Esto haría que Pedro Aquino o Renato Tapia tomen su lugar.

Por el lado de los cafeteros, la Selección de Colombia sufrirá la ausencia de su futbolista estrella James Rodríguez, quien se lesionó en el último entrenamiento y no podrá estar prsente en el partido. Los comandados por Carlos Queiroz querrán repetir el plato hecho en el último partido ante la Selección Peruana, cuando vencieron a la bicolor por 3-0 con los goles de Mateus Uribe en dos ocasiones y otro tanto de Duván Zapata

Perú vs. Colombia posibles alineaciones:

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Pedro Aquino, Gabriel Costa, Cristian Benavente, Edison Flores y Paolo Guerrero.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo; Wilmar Barrios, Juan Cuadrado, Roger Martínez, Yairo Moreno; Alfredo Morelo, Luis Muriel