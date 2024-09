Con la fe intacta: hinchas de la selección peruana realizaron 'banderazo' previo al partido ante Colombia [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La selección peruana necesita sumar puntos con urgencia para salir del sótano de la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 y por ello requiere del aliento de sus hinchas cuando enfrente este viernes en el Estadio Nacional a su similar de Colombia por la séptima fecha.

Una muestra de este respaldo es lo que se vivió esta noche cuando cerca de 500 seguidores de la blanquirroja realizaron un ‘banderazo’ en los exteriores del hotel donde concentra el equipo en el distrito de San Isidro.

Los fanáticos armaron la fiesta con cánticos, banderolas y fuegos artificiales que evidenciaban que la fe en el equipo que dirige Jorge Fossati está intacta.

El plantel nacional, vestidos con la indumentaria de entrenamiento tras las prácticas en el Estadio Nacional, se detuvo para saludar a los hinchas y agradecer el apoyo, incluso algunos de los jugadores se animaron a grabar con sus celulares todo lo que venía sucediendo.

“Soy muy optimista con la selección, para mí queda 2-1 a favor, siempre le tengo fe a la selección, es mi equipo”, afirmó uno de los seguidores la bicolor.

"Estamos en condiciones de buscar el mejor resultado"

El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, dio una breve rueda de prensa el último miércoles donde fue consultado por Colombia, a quien muchos le atribuyen el papel de favorito en el duelo del viernes.

"Es la realidad. Lo aceptamos que sea así en lo previo, pero aceptarlo no quiere decir que nos va a hacer mirar al rival de otra forma que mirarlo a los ojos y ganar. Es el momento de que nuestra idea se lleve a cabo de la mejor manera", sostuvo Fossati.

En otro momento, el estratega uruguayo comentó otra vez que sus dirigidos están bien y que lo que pasó en la Copa América los fortaleció.

"Ya he dicho que soy consciente que no muchas personas que piensen como yo. De la Copa América hemos salido más fuertes y me parece que el equipo sigue mejorando. Ahora hemos apretado el botón de la memoria. Hay detalles", manifestó.

Por último, respondió si es que ve posible ganarle a Colombia, último finalista de la Copa América 2024 junto con Argentina.

"Estamos bien y fuertes. Somos conscientes de los duros rivales que nos toca enfrentar. Ahora estamos totalmente enfocados ante Colombia. Es durísimo, pero creo que nosotros como equipo estamos en condiciones de enfrentarlos y buscar el mejor resultado", finalizó.

🗣️ 𝗖𝗼𝗻 𝘂𝘀𝘁𝗲𝗱𝗲𝘀 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲. 𝗡𝗼𝘀 𝘃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 ❤️



🎟️ Últimas entradas disponibles: https://t.co/LxVUksYg9d#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/D1tAMfRm7t — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 6, 2024