Christian Cueva | Fuente: FPF

Este jueves Perú se medirá ante Colombia por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y entre sus titulares tendrá a Christian Cueva, atacante que milita en Al Fateh de Arabia Saudita. Por su parte, Yannick Ferrera, entrenador de 'Aladino', se refirió a su actualidad y cómo llega para este encuentro.

"Christian Cueva ha confirmado todo lo bueno que es como futbolista y ha recibido lo que merece. Llegaba de un momento difícil en Turquía, ha trabajado muy bien y a veces un poco más que el resto, por ejemplo en el gimnasio los días de descanso", indicó el entrenador belga en dialogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, indicó que el futbolista llega de hacer una buena campaña y con gran motivación: "No podemos olvidar que Christian Cueva ha jugado muy bien en los quince partidos en estos meses, antes no jugó mucho. Tiene hambre de jugar y de demostrarle a Perú que juega en una buena liga. Mucha gente cree que Arabia Saudita no tiene buen campeonato".

En tanto a la posición del ex Alianza Lima dentro del campo, Ferrera precisó: "Es un jugador muy inteligente y sabe dónde colocarse. Con nosotros empieza muchos partidos detrás del delantero, pero a veces se tira a la izquierda y lo dejamos hacer. En otros empieza a la izquierda y va hacia adentro. Le damos libertad".

El once que prepara el 'Tigre' Gareca:

La Selección Peruana se medirá ante Colombia por la tercera fecha doble de Eliminatorias y el entrenador de la 'blanquirroja' mantendrá el sistema madre del 4-2-3-1 con Gallese; Corzo, Ramos, Abram, Trauco; Tapia, Yotún; Advíncula, Carrillo, Cueva y Guerrero.

