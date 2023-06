"Hubo dosis de chocolate": Fútbol como Cancha analiza el triunfo de la bicolor ante Corea del Sur

Siguiendo esa misma línea, la periodista deportiva Andrea Closa resaltó el desempeño de hoy de Paolo Guerrero pues, si bien no metió gol, dio un pase gol. Lo cual demuestra que el delantero peruano "no solo puede servir de cara a la portería rival, sino para asistir a sus compañeros".

En tanto, Alan Diez destacó el juego mostrado por el extremo de Alianza Lima, Bryan Reyna, y vaticinó que este se iría a jugar al extranjero en los próximos meses. "(Reyna) no va a resistir más en el Perú, es un jugador de 24 años que juega muy bien. Apareció en todas las fotos de ataque de Perú en el primer tiempo. Me animo a decir que en agosto no lo vamos a tener en la Liga 1. Es un jugador distinto, el diferente, es encarador, atrevido y hoy se entendió a la perfección con Paolo", apuntó.