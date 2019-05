Jefferson Farfán realiza trabajos regenerativos | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

La Selección Peruana jugará dos amistosos previo a la Copa América Brasil 2019 ante Costa Rica y Colombia, el próximo 5 y 9 de junio, respectivamante. Y, Jefferson Farfán no sería tomado en cuenta para el primer cotejo en el Monumental.

La 'Foquita' viene entrenando de forma diferenciada desde que se unió a la Selección Peruana.

"Jefferson Farfán va estar, por lo que me dijeron, no sé si para los dos amistosos; pero lo más probable es que solo juegue uno de ellos. El primero quizás no esté, pero en el segundo tiene grandes chances de actuar", comentó Ricardo Gareca en conferencia de prensa, donde dio a conocer la nómina de los 23 jugadores convocados para la Copa América.

El entrenador de la bicolor señaló que no debemos preocuparnos por una posible ausencia de Jefferson Farfán y tampoco de Carlos Zambrano y Paolo Hurtado, que están realizando trabajo diferenciado.



"No hay nada de que preocuparse. No estamos preocupados. No hay impedimento para que esté (Copa América)", finalizó.