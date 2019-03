Selección Peruana Sub 17 | Fuente: Selección Peruana

La Selección Peruana Sub 17 enfrenta este viernes (7:30 pm. hora peruana) a su par de Ecuador, por la cuarta fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 17. La bicolor lucha por conseguir su pase al hexagonal final ante un rival ya clasificado. Mientras no pierda por tres goles o más, logrará su objetivo.

Alineaciones confirmadas:



Perú: Massimo Sandi, Kluiverth Aguilar, Aron Sánchez, Carlos Montoya, Mathias Llontop, Jeremi Escate, Alessandro Burlamaqui, Yuriel Celi, Sebastián Cavero, Óscar Pinto y Nicolás Figueroa.

Ecuador: Joan López, Víctor Carabalí, Robero Cabezas, Raúl Guerrón, Hansell Delgado, Marco Angulo, Jhon Mercado, Néicer Acosta, Edwin Rodríguez, Edwin Valencia y Adrián Mejía.

Sigue aquí el minuto a minuto: