¡A todo pulmón! Así se cantó el Himno Nacional del Perú en el Red Bull Arena de Nueva Jersey | Fuente: Movistar Deportes

Perú vs. Ecuador EN VIVO | Con el corazón, así se cantó el Himno Nacional del Perú en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. Después de dos meses, la Selección Peruana vuelve a las canchas. Aunque esta vez no es por un partido oficial. Es un amistoso, pero eso no quita que sea importante para nuestros jugadores y los hinchas que acompañan al equipo de todos.

La Selección Peruana está jugando el primero de los seis amistosos que tendrá con miras al inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y la Copa América del próximo año.

Tras enfrentar a Ecuador, Perú jugará ante Brasil el próximo 10 de setiembre. En octubre chocará ida y vuelta contra Uruguay. En noviembre a Colombia.





Perú vs. Ecuador EN DIRECTO: alineaciones confirmadas:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Christofer Gonzales, Gabriel Costa, Edison Flores, Christian Cueva, Raúl Ruidíaz.

Ecuador: Pedro Ortíz; Andrés López, Xavier Arreaga, Darío Aimar, Diego Palacios; Jhegson Méndez, Fernando Gaibor, Junior Sornoza, Gonzalo Plata, Eric Castillo, Michael Estrada.